Kızılcabölükspor - Kemerspor 2003: 1-0

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Yunus Dursun (xx), Nurettin Çiçek (xx), Umut İncili (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Amaç (xxx) - Emre (xx), Kadir (xxx), İlyas Ural (x) (Dk. 29 Emrecan xx), Serkan (xx), Ersin (xxx), Hüseyin (x) (Dk. 76 Emirhan xx), Taygun (xxx), Gökhan (xx), Ali (xx) (Dk. 59 Ramazan xx), Samet Dağlı (xx)

KEMERSPOR 2003: Ahmet (xx) - Fahri (x) (Dk. 59 Serkan Dağ x), Semih (xx), Hasan (x), Erman (xx) (Dk. 90 Burak), Hasan (xxx) (Dk. 86 Olcay), Emre (x), Umut (xx), Yenal (xx), Civar (x), Ahmet (x)

GOL: Dk. 90 Kadir (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Gökhan, Serkan, Emrecan (Kızılcabölükspor), Erman, Semih, Yenal (Kemerspor 2003)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldıktan sonra hafta içi Karşıyaka deplasmanından mağlubiyetle dönen Kızılcabölükspor, evinde Kemerspor 2003'ü son dakika golüyle yendi: 1-0. Semt Sahası'ndaki karşılaşmanın tek golünü 90. dakikada Kadir attı. Sarı-kırmızılılar bu galibiyetle puanını 44'e yükselterek üçüncü sıradan zirve takibini sürdürdü.

11. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahası içine giren ev sahibinden Emre, müsait pozisyondaki Gökhan'ı düşündü. Gökhan'ın plase vuruşunu kaleci Ahmet iki hamlede kontrol etti.

18. dakikada gelişen Kızılcabölük atağında sağ kanatta Emre'nin ara pasında sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Gökhan'ın sert vuruşunda son anda araya giren Umut topu kornere gönderdi.

36. dakikada yaklaşık 35 metreden Kemersporlu Civar'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta gitti.

61. dakikada Gökhan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Hüseyin'in gelişine şutunda kaleci Ahmet topu köşeden kornere tokatladı.

75. dakikada defansın arkasına atılan topa hareketlenen Samet, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Samet'in sert vuruşunda top üstten auta gitti.

90. dakikada Kızılcabölük öne geçti. Taygun'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Kadir, kafayla takımına galibiyeti getirdi: 1-0.