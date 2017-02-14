Kızılcabölükspor: "Hataya tahammülümüz yok"

İZMİR, ()- SPOR Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta pazar günü Tekirdağspor deplasmanından golsüz beraberlikle 1 puan alan Kızılcabölükspor, yarın evinde Ankara Demirspor'u ağırlayacak.

Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı Tolga Ahmet Kalaycı yönetecek. 33 puanla 7'nci sırada bulunan sarı kırmızılı ekip, 33 puanla bir basamak altında yer alan rakibini yenip iç sahada 5'te 5 yapmaya çalışacak.

Denizli temsilcisinde sakat olan Adem, Reha, Burak, Taygun ve Ataberk forma giyemeyecek. Tedavisi süren Emircan’ın durumu ise maç saatinde netleşecek. Gribal enfeksiyon geçiren Muhittin, Fevzi Can, Hüseyin ve Özer’e serum tedavisi uygulandığı açıklanırken Teknik Direktör Hasan Şermet, "İç saha maçlarının hepsini kazanmak istiyoruz. Hataya tahammülümüz yok" dedi.