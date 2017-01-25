Kızılcabölükspor gururlu

Kızılcabölükspor'un savunma oyuncusu Ramazan Erarslan, kupada çok güzel günler geçirdiklerini belirterek, "Bir mahalle takımı ve 3'üncü Lig ekibi olarak Süper Lig temsilcileri ile karşılaşma fırsatı bulduk. Trabzon'un, Konya'nın atmosferini yaşadık. Daha da önemlisi tüm Türkiye'ye köyümüzü, Kızılcabölükspor'u tanıttık. Gelecek sene kupaya yine renk katmak istiyoruz" diye konuştu.
Kızılcabölükspor'un savunma oyuncusu Ramazan Erarslan, kupada çok güzel günler geçirdiklerini belirterek, "Bir mahalle takımı ve 3'üncü Lig ekibi olarak Süper Lig temsilcileri ile karşılaşma fırsatı bulduk. Trabzon'un, Konya'nın atmosferini yaşadık. Daha da önemlisi tüm Türkiye'ye köyümüzü, Kızılcabölükspor'u tanıttık. Gelecek sene kupaya yine renk katmak istiyoruz" diye konuştu.