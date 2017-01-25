Kızılcabölükspor gururlu

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez gruplara kalma başarısı gösteren Kızılcabölükspor, son maçta Gümüşhanespor'la 1-1 berabere kalarak H Grubu'nu 2 puanla son sırada tamamladı. Kızılcabölükspor, Trabzonspor ve Konyaspor gibi Süper Lig ekipleriyle mücadele etme tecrübesi yaşadı.

Kızılcabölükspor'un savunma oyuncusu Ramazan Erarslan, kupada çok güzel günler geçirdiklerini belirterek, "Bir mahalle takımı ve 3'üncü Lig ekibi olarak Süper Lig temsilcileri ile karşılaşma fırsatı bulduk. Trabzon'un, Konya'nın atmosferini yaşadık. Daha da önemlisi tüm Türkiye'ye köyümüzü, Kızılcabölükspor'u tanıttık. Gelecek sene kupaya yine renk katmak istiyoruz" diye konuştu.