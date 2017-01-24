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Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor: 1-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () STAT: Doğan Seyfi Atlı HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Murat Ergin Gözütok (xx), Gökmen Baltacı (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx) - Semih (xxx), Kerim (xx), Ramazan (xx), Tayfun (xx), Hüseyin (xx), Taygun...

Kızılcabölükspor-Gümüşhanespor: 1-1 (Ziraat Türkiye Kupası)

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()
STAT: Doğan Seyfi Atlı
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu (xx), Murat Ergin Gözütok (xx), Gökmen Baltacı (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx) - Semih (xxx), Kerim (xx), Ramazan (xx), Tayfun (xx), Hüseyin (xx), Taygun (x) (Dk 67. Mustafa Altun xx), Emir Can (xxx), Özer (xx), Ali (xxx), Fevzi Can (xx), (Dk 83. Fatih Arat)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xx) - Mehmet Abdullah (xx), Ali Sakal (xx) (Dk. 67 Serhat x), Cumhur (xx), Ali Özgün (x), Taner (xx), İsmail (xx) (Dk 45 Cem xx), Mehmet Cansın (x), Rahmi (xx), Muhammed (xx) (Dk. 45 Taşkın x), Mehmet Menderes (xx)
GOLLER: Dk. 42 Emir Can (Kızılcabölükspor), Dk. 87 Ali (Gümüşhanespor)
KIRMIZI KART: Dk. 89 Mehmet Cansın Çiçek (Gümüşhanespor)
SARI KARTLAR: Mehmet Cansın Çiçek, Taşkın (Gümüşhanespor)
ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu'nda bir üst tura yükselme şansını kaçıran Kızılcabölükspor, konuk ettiği Gümüşhanespor ile 1-1 berabere kalarak turnuvayı 2 puanla sonuncu tamamladı. İlk yarıyı 42'nci dakikada Emir Can'ın golüyle 1-0 önde kapatan Kızılcabölükspor, 87'nci dakikada Ali'nin golüne engel olamadı. 9 puanla gruptan çıkmayı başaran Gümüşhanespor'da 89'uncu dakikada Mehmet Cansın kırmızı kart gördü.
4. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Ali Helvacı'nın şutunda kaleci Hasan Hüseyin gole izin vermedi.
14. dakikada Semih'in sağ kanattan ortasında topla buluşan Fevzi Can'ın şutunu defans araya girerek uzaklaştırdı.
32. dakikada Emir Can'ın ceza sahası içine açtığı ortada Ali Helvacı'nın sert vuruşunu kaleci güçlükle kurtardı.
42. dakikada Kızılcabölükspor golü buldu. Ali Helvacı'nın pasını alan Emir Can sert vuruşla takımını öne geçirdi: 1-0.
51. dakikada Semih'in sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Hasan Hüseyin topu uzaklaştırdı, pozisyonu takip eden Fevzi Can müsait durumda golü atamadı.
85. dakikada Mehmet Menderes'in sol çaprazdan çektiği şut, defansa çarparak kornere çıktı.
87. dakikada Gümüşhanespor skoru eşitledi. Mehmet Menderes'in ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Mehmet Cansın kafayla fileleri sarstı: 1-1.

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