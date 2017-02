Kızılcabölükspor-Gölcükspor: 1-0

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Harun Toplar (xx), Kasım Oyarçin (xx), Hasan Erdoğan (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Semih (xxx), Tayfun (xx), Özer (xxx), Hüseyin (xx) (Dk.69 Fevzi xx), Ali Helvacı (xx) (Dk.69 Muhittin xx), Mustafa (x) (Dk.54 Taygun xx), Emir Can (xxx), Kerim (xxx), Ramazan (xx), Fatih Arat (xx)

GÖLCÜKSPOR: İlyas (xx)- Fatih (xx) (Dk.88 Bahattin), Yunus (xx), Cemal (x), Mehmet (xx), Berke (xxx), Cenk (x), Onur (xx), Aydın (xx), Bilal (x), Ömer (x) (Dk.78 Ahmet x)

GOL: Dk.84 Emir Can (Kızılcabölükspor)

KIRMIZI KART: 90+4 Ramazan (Kızılcabölükspor)

SARI KARTLAR: Semih, Fevzi, Taygun (Kızılcabölükspor), Fatih, Berke, Bilal, Onur (Gölcükspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölükspor sahasında, Gölcükspor'u Emir Can'ın 84'üncü dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti. Sahada ve tribünde gergin anların yaşadığı karşılaşma sonunda 32 puana ulaşan Kızalcabölükspor 7'nci sıraya tırmanırken, 32 puanda kalan Gölcükspor 6'ncı basamağa geriledi.

Özellikle ikinci yarısı gergin geçen müsabakada emniyet güçleri devre arasında Kızılcabölüksporlu bir seyirciyi küfür ettiği gerekçesi ile gözaltına almaya çalışırken, ev sahibi takımın taraftarları arkadaşlarını polise teslim etmek istemedi. Olaya müdahil olan Kızılcabölükspor Başkanı Osman Duran, taraftar ile polisin arasını bulmaya çalıştı. Emniyet güçleri Başkan Duran'a taraftarın kötü davranışı gösteren kamera kayıtlarını izlettikten sonra gözaltı kararından vazgeçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise ev sahibi takımın taraftarları ile Gölcükspor teknik sorumlusu Ömer Kalebayır arasında tartışma yaşandı.

1'inci dakikada gelişen konuk takım atağında Berke ceza sahası dışından sert vurdu, seken topu kaleci Bahadır kornere tokatladı.

13'üncü dakikada Semih'in Gölcüksporlu Berke'yi düşürmesi ile kazanılan serbest vuruşu Bilal kullandı. Ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu kaleci Bahadır uzanarak kornere tokatladı.

68'inci dakikada Onur, Taygun'u ceza sahası ön çizgisine bir metre mesafede düşürdü. Serbest vuruşu Özer kullandı. Top direk dibinden auta çıktı.

84'üncü dakikada Kızılcabölükspor golü buldu. Fatih Arat'ın soldan ortasında Emir Can altı pas içinde topla buluştu, plase vuruşu ile kaleci İlyas'ı avladı: 1-0.

90+4'üncü dakikada rakipleriyle tartışan Kızılcabölüksporlu Ramazan ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

