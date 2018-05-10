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Kızılcabölükspor final aşkına

DENİZLİ, () TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak Play-Off yarı finalde 3'üncü basamaktaki Sultanbeyli Belediyespor'la eşleşen Kızılcabölükspor, ilk randevuda yarın rakibiyle iç sahada kozlarını...

Kızılcabölükspor final aşkına

DENİZLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta normal sezonu 4'üncü sırada tamamlayarak Play-Off yarı finalde 3'üncü basamaktaki Sultanbeyli Belediyespor'la eşleşen Kızılcabölükspor, ilk randevuda yarın rakibiyle iç sahada kozlarını paylaşacak. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı Sarper Barış Saka yönetecek. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda eksik bulunmuyor. 
Kızılcabölükspor, 15 Mayıs Salı günü İstanbul'da oynanacak rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Denizli temsilcisi normal sezonda deplasmanda 1-0 yendiği rakibine evinde 2-1 mağlup olmuştu. Kombine kartların geçerli olmayacağı müsabakanın bilet fiyatları ev sahibi takım seyircisi için 10, konuk seyirci için 15 TL olarak belirlendi.

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