Kızılcabölükspor-Esenler Erokspor: 1-3

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

STAT: Kızılcabölük Semt Sahası

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Aykut Küçük (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: İsmail (x) - Emre (xx), Kadir (x), İlyas (x), Serkan (xx), Ersin (x) (Dk. 80 Ümit x), Taygun (xx), Gökhan (xx), Ali Helvacı (x) (Dk. 73 Ramazan x), Mustafa (xx), Samet (x)

ESENLER EROKSPOR: Mehmet (xx) - Muharrem (xxx), Sinan (xx), Efe Can (xXx), Berat (x) (Dk. 61 Halil xxxx), Alper (xx), Şahin (xx) (Dk. 79 Eray xX), Erhan (xxX), Sefa (xxx) (Dk. 90+2 Mustafa Emin), Rahmi (xxx), Melih (xx)

GOLLER: Dk. 38 Gökhan (Kızılcabölükspor) Dk. 53 Muharrem, Dk. 68 ve Dk. 90+2 Halil (Esenler Erokspor)

SARI KARTLAR: İsmail, İlyas (Kızılcabölükspor) Sefa, Mehmet (Esenler Erokspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'taki Play-Off mücadelesinde Kızılcabölükspor, evinde öne geçtiği maçta Esenler Erokspor'a 3-1 mağlup olarak final şansını zora soktu. Normal sezonun son haftasında aldığı Pazarspor mağlubiyetiyle ligi 55 puanla beşinci sırada tamamlayıp Play-Off yarı finalinde 62 puanla ikinci sırayı elde eden Erokspor'la eşleşen Denizli temsilcisi, rakibini Kızılcabölük Semt Sahası'nda ağırladı. Maçta 38'inci dakikada Gökhan'ın golüyle öne geçen sarı-kırmızılılar, ardından 53'üncü dakikada Muharrem ile 68 ve 90+2'nci dakikalarda Halil'in gollerine engel olamadı. Kızılcabölük, final şansını sürdürmek için rakibine 15 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda konuk olacak. Denizli ekibi, geçen 3 sezonun 2'sinde Play-Off'ta final oynamasına rağmen 2'nci Lig hedefine ulaşamadı.

6'ncı dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında Gökhan'ın pasında topla buluşan Ali Helvacı'nın ceza sahası sol çaprazından çektiği şut direğe çarpıp auta gitti.

24'üncü dakikada Kızılcabölükspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Mustafa'nın etkili vuruşunu kaleci Mehmet güçlükle kornere çeldi.

33'üncü dakikada Sinan'ın son kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde iyi yükselen Efe Can'ın kafa vuruşunu kaleci İsmail güçlükle kornere tokatladı.

38'inci dakikada Kızılcabölük öne geçti. Mustafa'nın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Gökhan Özer'in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-0.

53'üncü dakikada skor eşitlendi. Alper'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Muharrem'in yaptığı kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.

68'inci dakikada Esenler Erokspor üstünlüğü yakaladı. Sefa'nın pasında topla buluşan Halil'in ceza sahası içinde yaptığı yerden plase vuruş filelerle buluştu: 1-2.

82'nci dakikada sağ kanattan Taygun'un ortasında penaltı noktasında topla buluşan Mustafa'nın sert şutunu kaleci Mehmet güçlükle kontrol etti.

90+ 2'nci dakikada sağ kanattan Sefa'nın yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Halil'in vuruşu skoru belirledi: 1-3.

Mücadeleyi Esenler Erokspor 3-1'lik skorla kazandı.

(FOTOĞRAFLI)

