Kızılcabölükspor - Esenler Erokspor: 1-1

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Gürcan Dönmez (xx), Ramazan Ufuk Avdaş (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: İsmail (xxx) - Kadir (xx), Emre (xxx), İlyas (xxx), Samet (xx), Ersin (xxx) (Dk. 90+2 Emirhan), Serkan (xx), Ali (xxx) (Dk. 83 Tarık), Gökhan (xx), Tayfun (xxx), Oğuzhan (xx) (Dk. 71 Hüseyin xx)

ESENLER EROKSPOR: Mehmet (xx) - Muharrem (Xxx), Sinan (xx), Erhan (xx), Muhammet (xx), Berat (x) (Dk. 82 Sefa xx), Alper (xx), Emin (x) (Dk. 68 Eray xx), Melih (xxx), Şahin (xxx), Halil (x) (Dk. 69 Sergen xX)

GOLLER: Dk. 42 Ali (Kızılcabölükspor), Dk. 86 Şahin (Erokspor)

SARI KARTLAR: Samet (Kızılcabölükspor), Şahin, Melih (Erokspor)

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Kızılcabölükspor, konuk ettiği yarıştaki en önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'la öne geçtiği maçta 1-1 berabere kalarak avantaj kaybetti. Ali'nin 42. dakikada attığı golle 1-0'ı bulan Kızılcabölükspor, 86. dakikada Şahin'in golüyle üstünlüğünü koruyamadı. Bu sonuçla 45 puana ulaşan Denizli ekibi 4. sıraya geriledi ve lider Kırşehir Belediyespor'u 5 puan geriden takibini sürdürdü. Esenler Erokspor da 48 puana ulaşıp 2. sıradaki yerini korudu.