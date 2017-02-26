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Kızılcabölükspor-Erzin Belediyespor: 2-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () STAT: Doğan Seyfi Atlı HAKEMLER: Barkın Kaya (xxx), Gürcan Dönmez (xx), Furkan Şehirli (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Semih (xxx), Muhittin (xx), Ramazan (xxx), Tayfun (xx), Emircan (xxx) (Dk.89 Cihat), Taygun...

Kızılcabölükspor-Erzin Belediyespor: 2-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()
STAT: Doğan Seyfi Atlı
HAKEMLER: Barkın Kaya (xxx), Gürcan Dönmez (xx), Furkan Şehirli (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Semih (xxx), Muhittin (xx), Ramazan (xxx), Tayfun (xx), Emircan (xxx) (Dk.89 Cihat), Taygun (xx), Hüseyin (xxx), Reha (xx) (Dk.69 Ali Helvacı x) (Dk.90 Canberk), Özer (xx), Fatih (xx)
ERZİN BELEDİYESPOR: Ömer (xx)- Fatih (xx), Umut (xx), Metin (x), Tuncer (xx), Okan (x) (Dk.69 Zafer x), Nureddin (xx), Yılmaz (xx), Şahin (xx) (Dk.86 Abdulhaluk), Emre (x) (Dk.89 Serdar), Samed (xx), 
GOLLER: Dk.46 Emircan, Dk.65 Hüseyin (Kızılcabölükspor), Dk.81 Samed (Erzin Belediyespor)
SARI KARTLAR: Fatih (Kızılcabölükspor) Metin, Tuncer (Erzin Belediyespor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta son üç haftada 8 puan kaybederek play off yarışında yara alan Kızılcabölükspor, averajla bir basamak altında yer alan Erzin Belediyespor'u evinde 2-1 yenip, kötü gidişe dur dedi. 
Bu sonuçla puanını 36 yapan Kızılcabölükspor, 9'uncu sıradaki yerini korudu. Ligdeki 11'inci mağlubiyetini alan Hatay ekibi ise 11'inci sıraya geriledi.
10'uncu dakikada konuk takım atağında Fatih'in ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta kaleci Bahadır gole izin vermedi. 
23'üncü dakikada  Kızılcabölükspor atağında Reha arka direğe ortaladı, Emircan'ın kafa vuruşunu kaleci Ömer iki hamlede kontrol etti. 
46'ıncı dakikada Kızılcabölükspor golü buldu. Fatih'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Emircan'ın sert şutunda ağlar havalandı: 1-0.
65'inci dakikada Kızılcabölükspor'un ikinci golü geldi. Orta sahadan topla birlikte Erzin Belediyespor kalesine sokulan Hüseyin sert vurdu, üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 2-0.
81'inci dakikada Erzin Belediyespor umutlandı. Kızılcabölükspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son dokunan Samed ağları sarstı: 2-1.
Kalan dakikalarda iki takımın çabaları da sonucu değiştirmedi ve maç 2-1 bitti.  

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