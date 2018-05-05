Kızılcabölükspor - Elaziz Belediyespor: 1-1

DENİZLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta play-off oynamayı daha önce garantileyen Kızılcabölükspor, normal sezonun son maçında kendisi gibi son 5'e adını yazdıran Elaziz Belediyespor'la yenişemedi: 1-1. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Kızılcabölük'ten Ali Helvacı'nın 35'inci dakikadaki golüne konuk ekip 85'inci dakikada Volkan'la karşılık verdi. Bu skorla Kızılcabölükspor, grubu 56 puanla dördüncü sırada tamamlayıp play-off yarı finalinde üçüncü Sultanbeyli Belediyespor'la eşleşti. Play-off'ta ilk maç 11 Mayıs Cuma günü Denizli'de, rövanş ise 15 Mayıs Salı deplasmanda oynanacak. Rakibine üstünlük sağlayan takım TFF 2'nci Lig yolunda finale kalacak. Elaziz Belediyespor'un play-off'taki rakibi ise Tarsus İdman Yurdu olacak.