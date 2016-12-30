Kızılcabölükspor'da yaprak dökümü

Ara transfer döneminde şimdiye kadar 7 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı kırmızılılarda teknik heyetin raporuyla kaleciler Serkan İlgün ve Abdullah Nanim ile karşılıkla anlaşılarak yollar ayrıldı. Yönetim iki futbolcuya emekleri için teşekkür etti.
Ara transfer döneminde şimdiye kadar 7 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı kırmızılılarda teknik heyetin raporuyla kaleciler Serkan İlgün ve Abdullah Nanim ile karşılıkla anlaşılarak yollar ayrıldı. Yönetim iki futbolcuya emekleri için teşekkür etti.