Kızılcabölükspor'da Yalçın dönemi

DENİZLİ, () - KIZILCABÖLÜKSPOR, kulüpte 6 yıldır görev yaparak takıma son 3 sezonda 3'üncü Lig'de 2 kez Play-Off finali oynatan Hasan Şermet'in Karacabey Birlikspor'la anlaşmasının ardından yeni teknik direktörünü belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, Denizlili teknik direktör Ali Yalçın'la el sıkıştı. Başkan Osman Duran, Futbol Şube Sorumlusu Halil Tun ve Kulüp Menajeri Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu'yla yaptığı görüşmede teklifi kabul eden Yalçın, Şermet ve ekibiyla yaşanan pürüzler giderildikten sonra sözleşme imzalayacak.