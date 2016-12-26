Kızılcabölükspor'da Trabzonspor heyecanı

ZİRAAT Türkiye Kupası H Grubu'nda 29 Aralık Perşembe günü Trabzonspor'u ağırlayacak 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Kızılcabölükspor, güçlü rakibine bileniyor. Tarihinde ilk kez kupada gruplara kalan Kızılcabölükspor, ilk 3 maçta puan alamazken gol dahi atamadı. Kızılcabölükspor, kupada Trabzonspor'a geçen hafta deplasmanda 5-0 yenildi.Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak rövanşın farklı olacağını söyleyen Başkan Osman Duran, "Gruplara kalarak kulübümüz için bir tarih yazdık. 7-8 yıl aradan sonra Denizli'ye büyük bir takım getireceğiz. Tüm Denizli halkını bu önemli karşılaşmaya bekliyorum" diye konuştu.

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