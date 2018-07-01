Kızılcabölükspor'da Serkan kaldı

DENİZLİ, () - TFF 3'üncü Lig takımı Kızılcabölükspor, iç transferde sol bek Serkan Özen'le yeniden anlaştı. Sarı-kırmızılı formayı giymekten çok mutlu olduğunu belirten Serkan, "Her iki taraf içinde hayırlı olsun. İki sezondur buradayım ve çok mutluyum. Elimden gelenin her zaman en iyisini yapacağım. Bugüne kadar arkamda olan başta kulüp başkanımız Osman Duran ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.