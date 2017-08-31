Kızılcabölükspor'da kupada tur sevinci

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında deplasmanda Tavşanlı Linyitspor'u 2-0 yenip rakibini eleyen Kızılcabölükspor bayram tatiline mutlu girdi.

Üçüncü Lig 3'üncü Grup'ta da sezona Cizrespor galibiyetiyle başlayan Denizli temsilcisinde futbolculara 4 gün izin verilirken, Teknik Direktör Hasan Şermet iki kulvarda da iddialı olduklarını söyledi. Şermet, "İyi futbol oynuyoruz. Kupada tur atladığımız için çok mutluyuz, gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Şimdi biraz dinleneceğiz ardından lig maçlarımıza en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu.

