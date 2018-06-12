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Kızılcabölükspor'da Kaan gitti

DENİZLİ, () - TFF 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da defans oyuncusu Kaan Dorak'la yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetim sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki futbolcuyla şartlarda anlaşamayınca vedalaştı. Geçen sezon Beylerbeyispor'dan...

Kızılcabölükspor'da Kaan gitti

DENİZLİ, () - TFF 3. Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da defans oyuncusu Kaan Dorak'la yollar ayrıldı.
Sarı-kırmızılı yönetim sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki futbolcuyla şartlarda anlaşamayınca vedalaştı. Geçen sezon Beylerbeyispor'dan transfer edilen Kaan, toplam 37 resmi maçta forma giyip rakip fileleri 6 kez sarsarak dikkatleri üzerine çekti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kızılcabölükspor'a bugüne kadar verdiği hizmetler için Kaan Dorak’a teşekkür eder, futbol yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

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