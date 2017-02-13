Kızılcabölükspor'da hedef 3 puan

Kızılcabölükspor Menajeri Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, Tekirdağ deplasmanında iyi mücadele ettiklerini, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirtip, "Kazanamasak da yükselişimiz devam ediyor. Evimizde Ankara Demirspor'u yenerek çıkışı sürdürmek istiyoruz" dedi.
Kızılcabölükspor Menajeri Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu, Tekirdağ deplasmanında iyi mücadele ettiklerini, yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirtip, "Kazanamasak da yükselişimiz devam ediyor. Evimizde Ankara Demirspor'u yenerek çıkışı sürdürmek istiyoruz" dedi.