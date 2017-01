Kızılcabölükspor'da Fevzi Can imzaladı

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Kızılcabölükspor, 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından İstanbulspor'dan forvet Fevzi Can Bozkuş'u renklerine bağladı. 22 yaşındaki futbolcu, kırmızı beyazlı kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Fevzi Can Bozkuş sırasıyla Yeşil Bursa, Menemen Belediyespor ve İstanbulspor formalarını giydi.

Kızılcabölükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fevzi Can, "Her iki taraf için de hayırlı olsun. Ligde ve kupada mücadele eden takımımın başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi. Cumartesi günü ligde Sancaktepe ile deplasmanda karşılaşacak sarı kırmızı ekip, salı günü de Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'a misafir olacak. FOTOĞRAFLI