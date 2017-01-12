Kızılcabölükspor'da Fevzi Can imzaladı

Kızılcabölükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fevzi Can, "Her iki taraf için de hayırlı olsun. Ligde ve kupada mücadele eden takımımın başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi. Cumartesi günü ligde Sancaktepe ile deplasmanda karşılaşacak sarı kırmızı ekip, salı günü de Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'a misafir olacak. FOTOĞRAFLI
Kızılcabölükspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Fevzi Can, "Her iki taraf için de hayırlı olsun. Ligde ve kupada mücadele eden takımımın başarısı için elimden geleni yapacağım" dedi. Cumartesi günü ligde Sancaktepe ile deplasmanda karşılaşacak sarı kırmızı ekip, salı günü de Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor'a misafir olacak. FOTOĞRAFLI