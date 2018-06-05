Kızılcabölükspor'da bir dönem bitti

DENİZLİ, ()
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da teknik direktör Hasan Şermet'in 6 senelik görevi sona erdi.
Sarı-kırmızılı Denizli temsilcisini 2012'den bu yana çalıştıran teknik patron Hasan Şermet, kulübüyle vedalaşarak Bursa takımı Karacabey Birlikspor'la el sıkıştı. Kızılcabölükspor'u Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon yapan ve 3'üncü Lig'de 2 kez Play-Off finali oynatan başarılı teknik adam 6 yıllık görev süresinde taraftarların sevgisini kazandı. Yönetim bu gelişme üzerine yeni teknik direktör arayışlarına başladı.