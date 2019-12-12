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Kızılcabölükspor'da 3 yolcu
DENİZLİ, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon beklentilerin uzağında kalıp alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor'da, 3 futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya...
SPOR 12.12.2019, 13:29
DENİZLİ, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon beklentilerin uzağında kalıp alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kızılcabölükspor'da, 3 futbolcuyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Serkan Görgeç'in raporu doğrultusunda sezon başında kadroya katılan Hasan Can Yalçıntekin, Mehmet Eray Karadağ ve Murat Berk Çolak ilk yarının bitimine 1 hafta kala takımdan gönderildi. Sarı-kırmızlı formayla Hasan Can 12, Mehmet Eray 8, Murat Berk ise 7 maça çıktı. Yönetim 3 oyuncuya teşekkür ederek başarı diledi.
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