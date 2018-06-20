Kızılcabölükspor'da 2 içeri 2 dışarı

DENİZLİ, ()

TFF 3. Lig'de Hasan Şermet'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Ali Yalçın'la söz kestikten sonra iç ve dış transfer çalışmalarına başlayan Kızılcabölükspor, 2 futbolcusuyla yeniden anlaşırken 2 isimle de yollarını ayırdı.

Tayfun Sabri Gümüşoğlu ve kaleci Cihan Şentürk'le vedalaşan sarı-kırmızılılar, Sedat Yahşi ve Burak Gökbel'le yeniden anlaşma sağladı. Dış transferde sol bek Yenal Tuncer'e imza attıran Denizli temsilcisi, iç transferde daha önce Ali Helvacı, Taygun Vurgun, Gökhan Özer, Mustafa Altun'la yeniden anlaşıp Kaan Dorak'la ise ipleri koparmıştı.