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Kızılcabölükspor, Cantuğ'u aldı

DENİZLİ, () TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Kızılcabölükspor, Bergama Belediyespor'dan kaleci Cantuğ Temel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.  Geçen sezon Bergama'da 10 maçta görev yapan 24 yaşındaki...

Kızılcabölükspor, Cantuğ'u aldı

DENİZLİ, ()

TFF 3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Kızılcabölükspor, Bergama Belediyespor'dan kaleci Cantuğ Temel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 
Geçen sezon Bergama'da 10 maçta görev yapan 24 yaşındaki file bekçisi kariyerine Orduspor altyapısında başlayıp sırasıyla İstanbul Güngörenspor, Akhisarspor, Beylerbeyispor ve Zonguldak Kömürspor formalarını da terletti. Kızılcabölükspor'da forma giyeceği için çok heyecanlı olduğunu belirten Cantuğ, "Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Kızılcabölükspor adından söz ettiren bir takım. Burada olmaktan son derece mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yaparak takımıma katkı sağlamak istiyorum" diye konuştu.
 

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