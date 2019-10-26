Kızılcabölükspor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-1

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () -

STAT: Semt Sahası

HAKEMLER: Şevket Teker (xx), Kadir Günal (xx), Melih Kurtuluş (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (x) - Alper Hamdi (xx), Eray (x), Hasan (xx), Selçuk (xx), Taygun (xx), İlyas (xx), Kerem (x) (Dk.70 Sedat x), Ertuğrul (x) (Dk. 60 Mustafa Altun x), Ali Helvacı (xx) (Dk. 81 Mustafa Ethem x), Melih (xxx)

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Burak (xx) - Furkan (xx), Mustafa (x) (Dk. 73 Canberk x), Mert (xx), Mutlu (x) (Dk. 58 Talha x), Salih (x), Tolga (xx), Veli (xx), Caner (x), Cemre (xxx) (Dk. 90 Tunahan x), Ahmet (xx)

GOLLER: Dk. 24 Melih (Kızılcabölükspor), Dk. 76 Cemre (Çankaya FK)

SARI KARTLAR: Ertuğrul, Selçuk, Kerem, Melih (Kızılcabölükspor), Salih, Furkan, Mert (Çankaya FK)

TFF 3. Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölükspor, sahasında Çankaya Futbol Kulübü ile yenişemedi: 1-1.

Maçın 24'üncü dakikasında Melih'in golüyle öne geçen Kızılcabölükspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamlasa da 76'ncı dakikada Cemre, Çankaya'ya beraberliği getirdi.

Bu sonuçla galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Kızılcabölükspor 10 puanda kalıp düşme hattına yaklaştı. Konuk Çankaya FK ise puanını 13 yapıp orta sıralarda kaldı.