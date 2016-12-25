Kızılcabölükspor Canberk Ersan'la anlaştı

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup’ta devre arasına 25 puanla 7'nci sırada giren Kızılcabölükspor, Aydınspor 1923'ten 19 yaşındaki forvet Canberk Ersan'la anlaştı.Aydınspor 1923'te futbola başlayan Canberk, bu sezon sadece kupada 1 kez oynarken, geçen sezon 2'nci Lig'de 10 maçta 2 gol kaydetti.Bu arada teknik direktör Hasan Şermet’in raporuyla 5 futbolcu ile yollar ayrıldı.Sarı kırmızılı ekip, Emrah Şahinçiftçi, Eraycan Akkaya, Ergin Ersin, Mert Narin ve Kazım Kaan Kozak ile vedalaştı.Öte yandan perşembe günü Denizli Atatürk Stadı'nda Trabzonspor'la oynanacak kupa maçının bilet fiyatı 15 TL, kadınlara 5 TL olarak belirlendi. Kombinelerin geçerli olmayacağı bildirildi.

FOTOĞRAFLI