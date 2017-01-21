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Kızılcabölükspor-Beylerbeyispor: 1-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () STAT: Denizli Atatürk HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Mesut Küçükarslan (xx), Yakup Keçeci (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xxx)- Semih (xx), Tayfun (xx), Hüseyin (x) (Dk.53 Özer xx), Reha (x) (Dk.19 Ali...

Kızılcabölükspor-Beylerbeyispor: 1-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Ahmet Turan Timuroğlu (xx), Mesut Küçükarslan (xx), Yakup Keçeci (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xxx)- Semih (xx), Tayfun (xx), Hüseyin (x) (Dk.53 Özer xx), Reha (x) (Dk.19 Ali Helvacı xxxx), Cihat (xx), Mustafa (xx), Emir Can (xxx), Kerim (xx), Ramazan (xx), Fatih (x) (Dk.66 Fevzi xx)
BEYLERBEYİSPOR: Alptekin (x)- Emre (xx), Fatih (x), Gökhan Günaydın (x), Eren (x) (Dk.47 Çağrı xx), Erhan (xx), Onur (xx), Çetin (x) (Dk.89 Metehan), Hayri (xx) (Dk.62 Güray x), Talha (xx), Gökhan Çıra (xx) 
GOL: Dk.87 Ali Helvacı (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Cihat, Emir Can, Ramazan (Kızılcabölükspor), Erhan, Fatih, Talha, Gökhan Günaydın, Çağrı (Beylerbeyispor)
SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Kızılcabölükspor, Beylerbeyispor'u yeni transferi Ali Helvacı'nın 87'nci dakikada attığı tek golle 1-0 mağlup etti.
13'üncü dakikada Beylerbeyispor'da Erhan'ın yay üzerinden sert vurduğu top, kaleci Bahadır'ın elinde kaldı. 
24'üncü dakikada ev sahibinden Emir Can, yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top az farkla yandan auta çıktı. 
68'inci dakikada konuk takımdan Gökhan Günaydın'ın kornerden ortaladığı topa Çağrı yükselerek kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.
87'nci dakikada maçın tek golü geldi. Ceza sahasının sağından Semih'in ortasında kale önünde topla buluşan Kızılcabölüksporlu Ali Helvacı'nın sert vuruşu ağlara gitti: 1-0.

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