Kızılcabölükspor - Aydınspor 1923: 3-0

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Efe Soysal (xx), Fatih Deveci (xx), Barış Sun (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Mert Can (xxx) - Sedat (xxx), Kaan (xx), İlyas (xx), Tayfun Sabri (xx), Mustafa Altun (xx), Mustafa Ethem (xxx), Anıl (xx) (Dk. 85 Ramazan Erarslan), Taygun (xxx), Gökhan (xxx) (Dk. 77 Burak xx), Ali (xx) (Dk. 88 Alper Kadir)

AYDINSPOR 1923: Engin (x) - Ramazan (xx), Ömer (xx), İsmail (xx), Emre Akbulut (x) (Dk. 46 Yusuf x), Ceyhun (xx), Osman (x), Mikail (x) (Dk. 62 Tuncay x), Emre Yıldırım (xx), Mesut (x), Habib (x) (Dk. 73 Hasan x)

GOLLER: Dk. 33 Taygun, Dk. 42 Gökhan, Dk. 57 Mustafa Ethem (Kızılcabölükspor)

KIRMIZI KART: Dk. 45+2 Mesut (Aydınspor)

SARI KARTLAR: Kaan, Mert Can (Kızılcabölükspor), Ramazan, Osman (Aydınspor)

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off potasında yer alan Kızılacabölükspor, evinde küme düşme hattındaki Aydınspor 1923'ü 3-0 mağlup etti.

Deniz Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin gollerini 33. dakikada Taygun, 42. dakikada Gökhan, 57. dakikada ise Mustafa Ethem kaydetti. Aydınspor'da Mesut ilk yarı sonunda kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Kızılcabölükspor 49 puana ulaşırken, 24 puanda kalan Aydınspor'un galibiyet özlemi 8 haftaya yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

33. dakikada Aydınspor ceza sahasında oluşan karambolde Taygun, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

42. dakikada ev sahibi ekipten Mustafa Ethem'in pasına hareketlenen Gökhan, ceza sahasına girer girmez plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-0.

45. dakikada Aydınspor atağında Mesut'un pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Habib çok kötü vurdu. Top farklı şekilde auta gitti.

45+2. dakikada rakibine sert giren Aydınsporlu Mesut, direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

57. dakikada Kızılcabölükspor farkı 3'e çıkardı. Anıl'ın soldan ortasında Mustafa Ethem köşeye yaptığı vuruşla kaleci Engin'i avladı: 3-0.