Kızılcabölükspor - Artvin Hopaspor: 3-5
Deniz TOKAT / DENİZLİ () STAT: Semt Sahası HAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Tuncay Ercan (xx), Rıdvan Çevik (xx) KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (x) - Eray (xx), İlyas (x), Selçuk (xx), Mustafa (x) (Dk. 80 Ali Helvacı), Sedat (x) (Dk. 39 Murat), Hasancan...
Deniz TOKAT / DENİZLİ ()
STAT: Semt Sahası
HAKEMLER: Okan Kayataş (xx), Tuncay Ercan (xx), Rıdvan Çevik (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (x) - Eray (xx), İlyas (x), Selçuk (xx), Mustafa (x) (Dk. 80 Ali Helvacı), Sedat (x) (Dk. 39 Murat), Hasancan (xx), Tayfun (x), Abdullah (x) (Dk. 46 Melih x), Ethem (xx), Kerem (x)
ARTVİN HOPASPOR: Beycan (xx) - Gurur (xxx), Eşref (xxx) (Dk. 85 Raşit), Arif (xxx), Yunus (xx), Ahmet (xxx) (Dk. 76 Kaan x), Furkan (xxx), Tunahan (xxx) (Dk. 66 Hasan), Salim (xxxx), Hakan (xx), Bilal (xxx)
GOLLER: Dk. 18 Eray, Dk. 59 Ethem, Dk. 82 Melih (Kızılcabölükspor) - Dk. 14 - Dk. 34 Salim, Dk. 17 (KK) Sedat, Dk. 21 Bilal, Dk. 47 Eşref (Artvin Hopaspor)
SARI KARTLAR: Selçuk, Kerem (Kızılcabölükspor), Bilal, Yunus (Artvin Hopaspor)
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Düzcespor'a tek golle kaybeden Kzılcabölükspor 2'nci hafta mücadelesinde evinde Artvin Hopaspor'a 5-3 yenilerek puanla tanışamadı. Konuk takım maçın 14'üncü dakikasında Salim'le perdeyi açarken, 3 dakika sonra Sedat kendi ağlarını sarstı: 0-2. Kızılcabölükspor 18'de Eray'la farkı 1'e indirse de 22'de Bilal, 34'te Salim attıkları gollerle farkı 3'e yükseltti: 1-4. İkinci yarıya da fırtına gibi başlayan konuk takım 47'nci dakikada Eşref'le 5-1'i buldu. Kızılcabölükspor Ethem ve Melih'in golleriyle farkı eritse de sahadan puansız ayrıldı ve düşme hattına geriledi.
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