Kızılcabölükspor-Ankara Demirspor: 0-1

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, ()

STAT: Doğa Seyfi Atlı

HAKEMLER: Tolga Ahmet Kalaycı (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), Erdinç Zengi (xx)

KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Semih (xx) Kerim (x), Ramazan (xx), Tayfun (x), Emircan (x), Hüseyin (xx) Özer (xx), Ali Helvacı (x) (Dk.19 Fevzican xx), Mustafa (x) (Dk.33 Muhittin xx), Fatih (x)

ANKARA DEMİRSPOR: Bahadır Han (xxx)- Kerem (xxx), Hasan Akdemir (xx), Efşan (xx), Emre (x) (Dk.46 Hasan Kaya xx), Furkan (xxx), İbrahim (xx), Celal (x) (Dk.90 Burak Öksüz), Fatih Mustafa (xxx), Burak Sürmeli (x) (Dk.46 Güney xxx), Mumammed (xxx)

GOL: Dk.66 Muhammed (Ankara Demirspor)

SARI KARTLAR: Özer (Kızılcabölükspor), Celal, Güney (Ankara Demirspor)

SPOR Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta play off mücadelesi veren iki takımın Denizli'deki randevusunda Ankara Demirspor, Kızılcabölükspor'u 1-0 yenerek ilk 5 yarışında büyük avantaj yakaladı. Ankara Demirspor elde ettiği galibiyetle 38 puana ulaştı, Kızılcabölükspor ise 33 puanda kaldı.

6'ıncı dakikada Ankara Demirspor'un Fatih'le kullandığı köşe vuruşunda Celal'in kafa şutu az farkla auta gitti.

23'üncü dakikada Kızılcabölükspor'un geliştirdiği atakta Fatih'in sağ kanattan ortasında Fevzican'ın volesini kaleci Bahadır Han kornere çeldi.

27'nci dakikada Demirsporlu Burak Sürmeli'nin yaklaşık 25 metreden sert şutu yandan auta gitti.

65'inci dakikada konuk takım atağında Güney'in pasıyla ceza sahasında buluşan Celal'in çaprazdan şutu kaleci Bahadır'da kaldı.

66'ıncı dakikada Ankara Demirspor'un golü geldi. Güney'in sağ kanattan ortasında, ön direğe hareketlenen Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

69'uncu dakikada Kızılcabölükspor ceza sahasında oluşan karambolde Güney topu ağlara gönderdi ancak hakem Tolga Ahmet kalaycı, elle oyanama gerekçesiyle pozisyonu gol olarak değerlendirmedi.

90'ıncı dakikada Fevzican'ın kafayla aşırdığı topta ceza sahası içinde Emircan şutunu çekti, kaleci çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.

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