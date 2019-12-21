Kızılcabölükspor'a Polat geldi
DENİZLİ, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıda beklentinin altında kalan Kızılcabölükspor transfere yöneldi. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Başkent Akademi FK'dan Polat Ertek ile 1.5 yıllık sözleşme...
DENİZLİ, () - TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk yarıda beklentinin altında kalan Kızılcabölükspor transfere yöneldi. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF 2'nci Lig temsilcilerinden Başkent Akademi FK'dan Polat Ertek ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Futbola Köyceğiz Belediyespor altyapısında başlayıp sırasıyla Marmaris Gençlikspor, Nazilli Belediyespor ve Muğlaspor formalarını terleten 25 yaşındaki sol bek, ilk yarıda 3 maçta forma giydi. Kızılcabölükspor, Teknik Direktör Serkan Görgeç'in raporu doğrultusunda iç transferde Melih Vardar ve Halil Çöl'le yollarını ayırdı. İlk devrede 13 maçta forma giyen Melih 4 gol, 4 asistle oynarken, Halil süre alamadı.
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