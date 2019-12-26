Kızılcabölük'ün rakibi Ofspor

DENİZLİ, () -

TFF 3. Lig 1. Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Kızılcabölükspor, ilk hazırlık maçında yarın Ofspor'la karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekip kampta ikinci ve son hazırlık sınavını ise pazar günü Cizrespor önünde verecek. İlk yarıda beklentinin altında kalıp devre arasında kadrosunda operasyona giden Denizli temsilcisi, ara transferde şimdiye kadar Başkent Akademi FK'dan sol bek Polat Ertek, Cizrespor'dan orta saha oyuncusu Fatih Şen, Yomraspor'dan stoper Semih Durmuş ve forvet Emre İşçiler'le 1.5'ar yıllığına sözleşme imzalamıştı.