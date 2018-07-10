Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...

Kızılcabölük'te Yalçın imzayı attı

DENİZLİ, () TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor, Hasan Şermet'in yerine geçtiğimiz haftalarda teknik direktörlük görevine getirdiği Ali Yalçın ve ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Osman Duran, imza töreninde, "Daha önce...

Kızılcabölük'te Yalçın imzayı attı

DENİZLİ, ()

TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor, Hasan Şermet'in yerine geçtiğimiz haftalarda teknik direktörlük görevine getirdiği Ali Yalçın ve ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Başkan Osman Duran, imza töreninde, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımız Ali Yalçın hocamız ve ekibi ile resmi sözleşme imzaladık. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Daha büyük hedefler için uzun yıllar birlikte çalışacağız" dedi.
Yalçın da Kızılcabölük'ü daha yukarılara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Yalçın'ın yardımcılıklarını Memiş Sarıçam ve Tuncer Gökçe yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mustafa Kocakaya üstlenecek. İmza töreninin ardından Şirinköy'deki kulüp binasında toplanan Kızılcabölükspor, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325