Kızılcabölük'te Yalçın imzayı attı

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TFF 3. Lig'de Kızılcabölükspor, Hasan Şermet'in yerine geçtiğimiz haftalarda teknik direktörlük görevine getirdiği Ali Yalçın ve ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Osman Duran, imza töreninde, "Daha önce prensip anlaşmasına vardığımız Ali Yalçın hocamız ve ekibi ile resmi sözleşme imzaladık. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Daha büyük hedefler için uzun yıllar birlikte çalışacağız" dedi.

Yalçın da Kızılcabölük'ü daha yukarılara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Yalçın'ın yardımcılıklarını Memiş Sarıçam ve Tuncer Gökçe yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mustafa Kocakaya üstlenecek. İmza töreninin ardından Şirinköy'deki kulüp binasında toplanan Kızılcabölükspor, yeni sezonun ilk antrenmanını yaptı.

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