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Kızılcabölük'te imzalar sürüyor

DENİZLİ, () TFF 3'üncü Lig'de transferin hareketli kulübü Kızılcabölükspor, Ankara Adliyespor'dan eski kalecisi Göksal Özkara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.  Futbola Denizlispor altyapısında başlayan 27 yaşındaki Göksal, daha...

Kızılcabölük'te imzalar sürüyor

DENİZLİ, ()

TFF 3'üncü Lig'de transferin hareketli kulübü Kızılcabölükspor, Ankara Adliyespor'dan eski kalecisi Göksal Özkara ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 
Futbola Denizlispor altyapısında başlayan 27 yaşındaki Göksal, daha önce 2011-2013 yılları arasında sarı-kırmızılılarda forma giydi. Geçen sezon 11 maçta eldivenleri giyen tecrübeli file bekçisi, yuvaya döndüğü için mutlu olduğunu söyledi. Kızılcabölük, dış transferde daha önce Yenal Tuncer, Emirhan Atilla ve Muhammet Çiçek'i aldı. İç transferde Tayfun Sabri, Cihan Şentürk, Kaan Dorak'la vedalaşan Denizli temsilcisi, Sedat Yahşi, Burak Gökbel, Ali Helvacı, Taygun Vurgun, Gökhan Özer ve Mustafa Altun'la yeniden anlaşmıştı.

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