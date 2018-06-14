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Kızılcabölük'te imzalar sürüyor

DENİZLİ, () - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim iç transferde art arda imzaları attırmaya başladı. Daha önce Mustafa Altun'la sözleşme yenileyen Kızılcabölükspor'da sözleşmeleri sona eren Gökhan Özer, Taygun...

Kızılcabölük'te imzalar sürüyor

DENİZLİ, () - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim iç transferde art arda imzaları attırmaya başladı. Daha önce Mustafa Altun'la sözleşme yenileyen Kızılcabölükspor'da sözleşmeleri sona eren Gökhan Özer, Taygun Vurgun ve Ali Helvacı da takımda kaldı. Futbolcular yuvalarında kaldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, camiaya başarı sözü verdi. Ali geride kalan sezonda 38, Taygun 37 ve Gökhan 33 resmi maça çıktı. 

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