Kızılcabölük bu kez kararlı

DENİZLİ, ()

TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonu 56 puanla 4'üncü sırada tamamlayıp 2 yıl sonra Play-Off'a adını yazdıran Kızılcabölükspor, 2. Lig hedefine bu kez ulaşmaya kararlı. 2013 yılında tarihinde ilk kez profesyonel kategoriye yükseldikten sonra 2015-16 sezonunda 3. Lig 1. Grup'ta Play-Off oynayan Denizli temsilcisi, finalde Zonguldak Kömürspor'a 2-1 mağlup olarak 2. Lig'i ıskaladı.

Bu sezon Play-Off yarı finalinde grubu üçüncü bitiren Sultanbeyli Belediyespor'la eşleşen sarı-kırmızılı ekip, 11 Mayıs Cuma günü Denizli Atatürk Stadı'nda konuk edeceği rakibine 15 Mayıs Salı rövanşta final için konuk olacak. Kızılcabölükspor, rakibini bu yıl normal sezonda deplasmanda 1-0 yendi, evindeki rövanşı ise 2-1 kaybetti.