Kızak takımı, kar olmayınca karayolunda antrenman yapıyor

Turgay İPEK / ERZURUM, () - Erzurum'da 2010 yılında kurulan kızak takımı, kış dönemi sonrası çalışacak yer olmadığı için karayolunda antrenman yapıyor. Kızakların altına tekerlek takan sporcular, bazen trafik polislerinin bezan de kendilerinin önlem aldığı yolda çalışmalarını sürdürüyor. Kızak Federasyonu Teknik Kurul Üyesi ve Milli Takım Antrenörü Erkan Haşıloğlu, gençlerin bu spora büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Erzurum'un çeşitli okullarından seçilen ve yaşları 10 ile 20 arasında değişen 30 öğrenciye kızak eğitimi verdiklerini ifade eden Kızak Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Milli Takım Antrenörü Erkan Haşıloğlu, "Türkiye'de sadece Kars'ın Sarıkamış ilçesinde naturel kızak pisti var. Bu nedenle kışın Sarıkamış'tayız. Sporcuların yaz mevsimini boş geçirmemesi için kızaklarının altına tekerlek takarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İklim şartları nedeniyle küçüklükten itibaren kızağa binen sporcularımız bu spora çok yatkın. Bu dalda çok iyi sporculara sahibiz. Bize her konuda destek olan il ve Palandöken ilçe milli eğitim müdürüne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Haftada 4 kez trafiğin az olduğu merkez Palandöken ilçesindeki Kayakla Atlama Kulelerinin yolunda çalışmalarını sürdüren ve üniveristeye hazırlık yapan milli sporcu Nazlı Hilal Atmaca, "Yaz aylarında genelde 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yapılan Kiremitliktepe'deki Kayakla Atlama Kulelerine çıkan asfalt yol üzerinde antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Naturel kızak sporu bana diğer spor dallarından daha eğlenceli ve cazip geliyordu. Çünkü küçükken kızağa bindiğimiz için buna yabancı değildi. İlk hedefim milli takım girmekti. Onu başardım şimdi sıra uluslararası şampiyonalarda başarıya ulaşmak. Asfaltta kızakla kaymak kara göre çok zor ve tehlikeli" dedi.

Sporcular antrenmandan önce temiz ve sağlıklı bir ortamda çalışabilmek için önce çevre temizliği yaptı. Yol kenarında temizlik yapan sporcular iki konteyner dolusu şişe ve kutu topladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sporcuların asfalt yolda tekerlekli kızakla kayması

- Sporcularla röportaj

- Milli Takım Antrenörü Erkan Haşıloğlu ile röportaj

- Sporcuların çevre temizliği

(FOTOĞRAFLI)