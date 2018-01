Kırşehirspor’un eski yöneticileri Başbakan’dan destek bekliyor

Salih GÜNER, KIRŞEHİR ()



KIRŞEHİR'de 2002-2010 yılları arasında il yöneticilerinin ısrarları ile Yeni Kırşehirspor’da yöneticilik yapan 118 kişinin vergi borçları nedeniyle icralık olması spor kamuoyunda şok etkisi yarattı. Yeni yılın son gününde vergi cezaları ile icradan tebligat gönderilmesi Kırşehirspor’a gönüllü yöneticilik yapan insanların tepkilerine yol açtı.

Yarın Ak Parti Kırşehir İl Kongresi’ne katılmak üzere kente gelecek olan Başbakan Binali Yıldırım’dan çözüm isteyeceklerini vurgulayan Kırşehirspor’un eski yöneticileri, "Bizi kurtarın bu borç yükü altından, haciz kıskancından" diyerek veryansın ettiler. Kırşehir Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya’nın geçtiğimiz yıllarda bu borcun silinmesi için yoğun çaba harcadıklarını, ancak bu konuda ciddi bir yol alamadıkları için yapılandırmaya gittiklerini, birkaç taksit ödeme yaptıktan sonra, ödemede bulunamadıklarını belirten Kırşehirspor eski yöneticileri, bu konuda Başbakan Binali Yıldırım’dan yasal bir düzenleme istedi.

Tek suçlarının il yöneticilerine güvenerek Kırşehirspor’da görev aldıklarını ifade eden eski Kırşehirspor yöneticileri, tepkilerini şöyle dile getirdiler:

"Biz, Kırşehirspor’a hizmet etmek için il yöneticilerimizin ısrarları ile görev aldık. Her türlü maddi sıkıntıya rağmen, takımımıza elimizden gelen her türlü katkıyı sağlamaya çalıştık. Ancak bugün vergi borçları nedeniyle büyük bir borç ile karşı karşıyayız. Evlerine icra gelen pek çok arkadaşımızın sağlıkları ve aile düzenleri bozuldu. Bizlerin bu durumdan kurtarılması için Sayın Başbakanımızdan yardım ve destek bekliyoruz. Kırşehir il yöneticilerimiz Başbakan Binali Yıldırım’ın yarın Kırşehir’e yapacağı ziyarette bu sorunu mutlaka gündeme getirerek çözüm istemelerini istiyoruz. Kırşehirspor’un eski yöneticilerinden 118 kişinin icralık durumdan mutlaka kurtarılması ve aileleri ile birlikte yaşayacakları sıkıntının önüne geçilmesi gerekiyor. Hem Kırşehirspor’a hizmet et, hem de bugün icralık ol. Bunu kimse kabul edemez. Bugün Kırşehir Belediyespor’un hiç borcu olmadığını biliyoruz. Bu çok güzel. İnşallah böyle borçsuz olarak Türkiye liglerinde daha başarılı olur. Ama eğer bugün il yöneticilerinin ısrarı ile Kulüp Başkanı ya da yönetimlerinde görev alanlar da aynı sıkıntılarla karşılaşırsa, şurasını herkes iyi bilmeli ki Kırşehirspor’a bir daha yönetici bulunmaz."

Yeni yıl öncesi ödeme emri gönderilip ardından haciz işlemlerinin başlayacağı eski ve değişik dönemlerin yöneticiler arasında; Kaman Belediye Başkanı Erhan Talu, İşadamları Bülent Sungur, Yiğit Akü Sahibi Hamit Yiğit, Turka alışveriş mağazaları sahibi Hayri Aslan, Şanal Seyahatten Recep Şanal, Kırşehir’de hayvancılık ve et sektörünün önde gelen isimlerinden Kırşehir Borsa Başkanı Neşet Yavuz, Nuri Bahçeci, Oğuz Altın, Sami Çopuroğlu, Süleyman Altıparmak, Feyzullah Duran, Erhan Aslan gibi isimler dikkati çekerken, sivil toplum meslek kuruluşlarından da bir hayli temsilciler bulunuyor. Eski Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kenan Kerimoğlu, Marangozlar Odası Başkanı Mustafa Genç ile birlikte, Spor yazarı Yasin Ata Kırşehir Belediyesi eski Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Kodaz da bulunuyor.