Kırmızı-siyah bir futbol tarihin önlenemez düşüşü

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,() - Türk futbolunda önemli bir yere sahip olan ve 1965 yılında kurulan Eshişehirspor, geçen sezon kıl payı kaçırdığı Spor Toto Süper Lig'in heyecanını yaşayamadan, TFF 2'nci Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya.

12 yıl aradan sonra 2007-2008 sezonuyla birlikte merhaba dediği Süper Lig'e 7 yıl sonra veda eden Eskişehirspor, 2016-2017 sezonunda 3 puan silme cezası almasına rağmen ligi 4'üncü sırada tamamlayarak Play Off final karşılaşmasında Göztepe'ye penaltılarla mağlup olan kırmızı siyahlı ekip ekonomik olarak büyük beklentilerle hayalini kurduğu Süper Lig'e yükselemedi. Kadrosunda Süper Lig tecrübeli; Semih Şentürk, Hürriyet Gücer, Jerry Akaminko, Bruno Mezenga ve Uğu İnceman gibi bir çok oyuncusu bulunan Eskişehirspor geçen sezonun aksine bu sezon kümede kalma mücadelesi veriyor. Bu sezonda 3 puan silme cezası ile karşı karşıya kalan, ligde 16'ncı sırada bulunan ve ekonomik zorluklar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşayan kulübün kaderini ligde kalan 5 maç belirleyecek. Eskişehirspor'un önünde bulunan 5 maç; Çaykur Rizespor (D), Samsunspor, Gaziantepspor (D), Boluspor ve Adanaspor (D).

ESKİŞEHİRSPOR'UN ALTIN SEZONU

Tarihinde elde ettiği tek Türkiye Kupası'nı 1970-1971 sezonu finalinde Bursaspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olduktan sonra evinde rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederek kupaya uzandı. Aynı sezon Süper Kupa'da karşılaştığı Galatasaray'ı da 3-2 mağlup eden Eskişehirspor sezonu çifte kupa ile kapadı. Ayrıca Eskişehir kulübünün müzesinde 3 de Başbakanlık Kupası bulunuyor.

AVRUPA'DA DA ESTİ

1970-1971 sezonunda UEFA Kupası'nda eşleştiği İspanyol Sevilla'yı Fethi' Heper'in 3 golüyle eleyen Eskişehirspor, Türk futbol tarihine bir İspanyol takımı eleyen ilk Türk takımı oldu. Ancak Eskişehirspor, bir üst turda Hollanda'nın Twente takımına yenilerek UEFA Kupası'na veda etti.

EN ÖNEMLİ GÜCÜ TARAFTARI

Ligde kötü günler geçirmesine rağmen büyük bir taraftar desteği bulan Eskişehirspor, Passolig kart sayılarında da 68 bin 178 destekçisiyle bir çok Süper Lig kulübünü bu alanda geçmiş durumda. Ayrıca stadyumlardaki taraftar profilinede yeni bir heyecan getirerek farklılık yaratan ve bir çok kulübe de bu konuda ilham veren "Bando Es Es'de" Eskişehirspor'un yanındaki en büyük destekçisi durumunda.

YÜCEL İLDİZ İLE YOLLAR AYRILDI

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Eskişehirspor Kulübü, teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayırdıklarını dün akşam saatlerinde açıkladı ve "Eskişehirsporumuzun kapısı her zaman fedakar ve samimi Yücel İldiz hocamıza açıktır. Yücel İldiz ve yardımcı hocalarımıza emekleri ve katkıları için Eskişehirspor camiası olarak teşekkür ederiz" açıklaması yapıldı.