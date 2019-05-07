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Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıktı

Edirne'de  bu yıl 658'incisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri, satışa sunuldu.  Edirne'de 1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu. Edirne...

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa çıktı
Edirne'de  bu yıl 658'incisi düzenlenecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri, satışa sunuldu. 
Edirne'de 1-7 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri satışa sunuldu. Edirne Belediye Encümen kararıyla 5 Temmuz 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek güreşler için girişler ücretsiz olarak belirlendi. 
Edirne Belediyesi olarak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni; geleneğinden, tarihinden koparmadan; tarihi dokusuna dokunmadan değiştirmeye, geliştirmeye ve tanıtmaya çalıştıklarını ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Her geçen yıl Ata sporumuza; yağlı güreşlerin olimpiyatı olan Kırkpınar Yağlı Güreşlerine ilgi her geçen gün artmaya devam ediyor. Bizlerde atalarımızdan kalan bu mirasa sahip çıkmak, gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Kırkpınar'ın heyecanı şimdiden güreşseverleri sardı. Yiğitlerin er meydanındaki mücadelesine yakından tanıklık etmek istiyorsanız, yerinizi şimdiden ayırtabilirsiniz" dedi.
Belediye Encümen kararıyla belirlenen tribünlerin giriş fiyatları ise şöyle:
5 TEMMUZ CUMARTESİ
Süleyman Demirel 1, Süleyman Demirel 2, Tekirdağlı Hüseyin Tribünü, Mustafa Bük Tribünü, Aydın Demir Tribünü, Antalyalı Recep Gürbüz Tribünü 60 TL; Alper Yazoğlu Tribünü ve Kel Aliço Tribünü 50 TL
6 TEMMUZ PAZAR
Süleyman Demirel 1, Süleyman Demirel 2, Tekirdağlı Hüseyin Tribünü, Mustafa Bük Tribünü, Aydın Demir Tribünü, Antalyalı Recep Gürbüz Tribünü 80 TL; Alper Yazoğlu Tribünü ve Kel Aliço Tribünü 70 TL
 
FOTOĞRAFLI

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