Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Guinness yolunda

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EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, 657 yıldır kesintisiz devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri için 'Dünyanın en eski güreş organizasyonu' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduklarını söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması için uzun süredir bir çalışma içinde olduklarını söyledi. İlk etapta Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyada en çok pehlivanın güreştiği etkinlik' olarak başvuruda bulunmak istediklerini belirten Gürkan, "Guinness'in bir takım kuralları var. Guinness'in kuralları ile buradaki Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin formatı birbirine uymadı. Geçen yıl biz güreşen pehlivan sayısında kendi rekorumuzu egale etmiştik, Er Meydanı'nda 2197 pehlivan güreşmişti. Bu sayının bu yıl daha da artmasını bekliyoruz. Guinness; Kırkpınar'da güreşen pehlivanları aynı anda Er Meydanı'nda görmek istiyor. Bu teknik olarak mümkün değil. Çünkü bizde tüm pehlivanlar ilk olarak boy ayrımına tabi tutuluyor. Cuma günü küçük boylarda güreşler gerçekleştiriliyor. Başpehlivanlık güreşleri cumartesi ve pazar günler. Bu nedenle tüm pehlivanları aynı anda sahada güreştirmek mümkün değil" dedi.

Dünyanın en eski güreş müsabakası olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer almasını çok önemsediklerini ifade eden Gürkan, "Ata sporumuz; yağlı güreşlerin nirvanası Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin "Oldest Competetion, Wrestling" başlığıyla Edirne Belediyesi adına tescil ettirmek amacıyla Guinness World Records'a başvurumuz yapıldı. Gerekli dokümanlar da başvurumuzla beraber kendilerine sunuldu. Şuanda cevap bekliyoruz. Edirne'mize, yağlı güreşlere şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

DAVULLAR VURMAYA BAŞLADI

Bu hafta sonu 657'ncisi gerçekleştirilecek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en önemli ritüellerinden biri olan Edirne Belediye Başkanı'nın belediye binasının önünde davul-zurna ile karşılanması Çorlu'da gerçekleşen feci tren kazası nedeniyle 2 gün sonra yapıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "İki gündür de ölen vatandaşlarımıza saygı için yas tuttuk; davul zurnamızı çalmadık. Bugün Kırkpınar Yağı Güreşleri Festivali'miz kaldığı yerden devam ediyor" dedi.

Kazadan iki gün sonra Kırkpınar davul zurna ekibi, tekrardan belediye binasının önüne gelerek Gürkan'ın karşıladı. Gürkan, kendisini karşılayan ekipleri selamlayarak, "Kırkpınar'ımız pazartesi günü başladı. Ama Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın için pazartesi günü Kırkpınar'ın geleneği olan davul zurna ile karşılamayı yapmadık. Tokmağımız davulumuza bir kez vurdu. Ve iki gündür de ölen vatandaşlarımıza saygı için yas tuttuk; davul zurnamızı çalmadık. Elbette ölenler için çok üzgünüz kendilerine bir kez daha Allah'tan rahmet; yakınlarına, milletimize sabırlar diliyoruz ama hayat da devam ediyor. Bugün Kırkpınar Yağı Güreşleri Festivali'miz kaldığı yerden devam ediyor. Davulumuz vurmaya, zurnamız da çalmaya devam ediyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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