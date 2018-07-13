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Kırkpınar, minik pehlivanların mücadelesiyle başladı

Engin ÖZMEN - Ali Can ZERAY/EDİRNE, () Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar er meydanında güreş tutmaya başladı. İlk gün çayıra çıkan minik pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti. Edirne...

Kırkpınar, minik pehlivanların mücadelesiyle başladı

Engin ÖZMEN - Ali Can ZERAY/EDİRNE, ()

Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar er meydanında güreş tutmaya başladı. İlk gün çayıra çıkan minik pehlivanlar, kıyasıya mücadele etti.
Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bugün Sarayiçi Er Meydanı'nda minik pehlivanların çayıra çıkmasıya başladı. Hava sıcaklığının 33 derece oluğu kentte, pelivanlar birbirlerinin yanı sıra, sıcaklarla da mücadele edecek.
Geçen yıl 2 bin 199 pehlivanın mücadele ettiği Kırkpınar'da, bu yıl tüm zamanların rekoru kırıldı, 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırdı. Kilo ve yaşlarına göre ayrılan Minik-1 kategorisine 133, Minik-2'de 138, Teşvik-1'de 158, Teşvik-2'de 169, Tozkoparan'da 185, Ayak Boyu'nda 231, Deste Küçük'te 224, Deste Orta'da 151, Deste Büyük'te 97, Küçük Orta Küçük'te 328, Küçük Orta Büyük'te 148, Büyük Orta'da 134, Başaltı kategorisinde 75 ve Başpehlivanlık için de 57 pehlivan er meydanında ter dökecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Minik pehlivanların çayıra çıkması
- Yağlanması
- El bağlamaları
- Güreş müsabakalarından görüntüler
- Çayırda kaybolan güreşçiler
- Genel detay görüntüler

FOTOĞRAFLI

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