Kırkpınar'ın tartışmalı güreşini yöneten hakemler, görevden alındı

Engin ÖZMEN / EDİRNE,()

Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Güreşleri, başpehlivanlık 3'ncü turunda Ali Gürbüz ve Recep Kara arasındaki müsabakayı yöneten çayır ve kule hakemleri Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın tarafından görevden alındı.

657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dün başpehlivanlık kategorisinin 3'ncü turunda başpehlivanlar Ali Gürbüz ve Recep Kara karşı karşıya geldi. Normal sürede yenişemeyen pehlivanlar puanlama bölümünde karşılıklı atak yaparak 'yendiğini düşünerek' büyük sevinç yaşadı. Kule hakem heyeti tarafından müsabakanın video kayıtları incelenerek Video Yardımcı Hakem sistemi (VAR) kullanılarak Ali Gürbüz galip ilan edildi. Karara itiraz eden Recep Kara, hakem kule heyetinin bulunduğu alana giderek resmi itirazda bulundu. Gazetecilere konuşan Recep Kara, haksız bir karar verildiğini belirterek, bundan sonra Kırkpınar Güreşleri'ne katılmayacağını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye Güreş Federasyonu, hakemlerin ceza kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Federasyon Başkanı Musa Aydın, 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur müsabakasını izleyen iki hakemi görevden aldığını söyledi. Musa Aydın, Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3. tur mücadelesinde son saniyede puanı kimin aldığı tartışma konusu olduğunu, kule hakemlerinin görüntüleri art arda izledikten sonra Ali Gürbüz’ün galip ilan edildiğini hatırlattı. Başpehlivan Recep Kara’nın resmi itirazı üzerine hakemler hakkında soruşturma başlattıklarını ifade eden Başkan Aydın, "Müsabakayı yöneten hakem ile kuledeki hakemi görevden aldık. Bundan sonra görev yapmayacaklar. Hakemlerden bir komisyon kurulacak. Tekrar oyunu izleyeceğiz. Karar Recep Kara’nın lehine olduğu takdirde hakemlere ceza vereceğiz. Güreşin tekrarlanması söz konusu değil" dedi.

Görevden alınan çayır ve kule hakemlerinin final güreşlerinin yapılacak bugünkü güreşlerde yer almayacağı belirtildi.

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