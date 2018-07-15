Kırkpınar'ın başpehlivanı Orhan Okulu oldu

Engin ÖZMEN - Ali Can ZERAY / EDİRNE () - Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi Şaban Yılmaz'ı altın puanla yenen Orhan Okulu, başpehlivanlığı kazandı.

Edirne'de geçen cuma günü başlayan 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde bugün 14 boyda çeyrek finalden başlayan güreşler tamamlandı. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Şaban Yılmaz ile karşılaşan Orhan Okulu altın puanlama bölümünde rakibini yenerek 657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanlığını kazandı. 2015 yılında başpehlivan olan ve geçen yılda finalde İsmail Balaban'a yenilerek ikinci olan Okulu, 3 yıl aradan sonra ikinci başpehlivanlığını kazanarak altın kemeri Antalya'ya götürdü.

FİNALE NASIL GELDİ?

Antalyalı pehlivan Orhan Okulu, cumartesi başlayan başpehlivanlık güreşlerinin ilk turunda Kaan Kaya'yı yenerek ikinci tura yükseldi. İkinci turda Hasan Cengiz'i, üçüncü turda ise Nedim Gürel'i yenerek çeyrek finale çıkan Okulu, çeyrek final kurasında eşleştiği Hüseyin Gümüşalan'ı ve yarı finalde eşleştiği Serhat Balcı'yı eleyerek adını finale yazdırmıştı.

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