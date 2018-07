Kırkpınar güreşlerinin resmi açılışı yapıldı

EDİRNE'de, bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin resmi açılış töreni Er Meydanı'nda yapıldı.Sarayiçi Er Meydanı'ndaki açılışa, Edirne Valisi Günay Özdemir, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar Güreşleri Ağası Seyfettin Selim ile güreşseverler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçen yılın başpehlivanı İsmail Balaban, Türk bayrağını göndere çekti.Avrupa arenalarında gladyatörlerin vahşice birbirlerini öldürdüğü dönemleri hatırlatan Edirne Valisi Günay Özdemir, "Er meydanı ve Türk güreşi, insan merkezli büyük bir medeniyetin oluşturduğu yaşam biçimidir. Türk güreşinin geleneksel olarak içinde barındırdığı ağalık, altın kemer, zembil, kispet, cazgır, davul-zurna, peşrev, yağlanma, pehlivan ve başpehlivanıyla bizim değerlerimizi ve kimliğimizi yansıtan, kendine has gelenekleriyle UNESCO'nun kültür mirası listesine girmiş marka değerimizdir. Günümüzde bu marka değerini koruyarak ve geliştirerek gelecek nesillere aktarma gayretindeyiz. Dünyanın en eski spor organizasyonlarından birisi olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri en önemli geleneklerimizdendir. Ata yadigarı güreşin, emek, sevgi, saygı inançla kahramanlığı er meydanından tarihimize adını altın harflerle yansıtan nice pehlivanlar gelip, geçmiştir. Avrupa arenalarında gladyatörler vahşice birbirlerini öldürürken, Kırkpınar insan sevgisinin, kardeşliğin ve dostluğun oluşmasına katkı sağlayan önemli bir ata sporudur" dedi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ise, isim vermeden ücretin tamamını yatırmadığı için ağalığı iptal edilen Ahmet Çetin'i eleştirerek, değiştirilen ihale şartlarını anlattı. Gürkan, "Kırkpınar ağalığı sadece para vermekle olmaz. Biz Kırkpınar ağasının mert, yiğit, adam gibi adam olmasını bekleriz. Bunu beceremeyenler zamanı geldiğinde dökülen yapraklar gibi dökülür gider. Ağalık burada en yüksek parayı vermek değil, her pehlivanın adını bilmektir, sevinenle sevinmek, üzülen ile üzülmektir, her şeyi ile adam gibi adam olmaktır. Seyfettin Selim gibi, Alper Yazoğlu gibi olmaktır. Bu nedenle şartnamede değişiklik yaptık. Dosya bedelini 5 liradan 25 bin liraya çıkardık. İhale tarihinden itibaren ihaleyi alan ağa 15 gün içinde paranın tamamını yatıracak. Eğer yatırmaz ise ihale iptal edilecek. Birde ağalık ihalesi onaylanmadan paranın tamamı yatmadan ağalık unvanı kullanılamayacak" diye konuştu.Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise, bu yıl güreşlere 2 bin 228 güreşçinin kayıt yaptırdığını ifade ederek bu sayının yağlı güreş tarihinde rekor katılım olduğunu söyledi. Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim de, güreşlerin 657 yıldır devam ettiğini kaydederek "Bu yıl Kırkpınar 15 Temmuz'a denk geliyor. Bu yıl yapılacak olan güreşler, 15 Temmuz şehitlerine yakışır bir şekilde olacaktır" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından Er Meydanı'nda pehlivanlar, hakemler, cazgırlar, davul zurna ekibinin yer aldığı kortej Edirne Belediyesi Bandosu eşliğinde Er Meydanı'nı dolaştı. Davul-zurna ekibinin protokol tribünü önündeki kısa şovu ilgiyle izlenerek beğeni topladı.

