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Kırkpınar güreşlerinde pehlivan rekoru kırıldı

Engin ÖZMEN / EDİRNE () - Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 657'ncisi yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katılmak için 14 boyda 57'si başpehlivanlık olmak üzere 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırdı. Bu rakam geçen yılın 2 bin...

Kırkpınar güreşlerinde pehlivan rekoru kırıldı

Engin ÖZMEN / EDİRNE () - Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 657'ncisi yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katılmak için 14 boyda 57'si başpehlivanlık olmak üzere 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırdı. Bu rakam geçen yılın 2 bin 199 kişilik rekorunun da üzerine çıkarak tüm zamanların en çok kayıt yaptıran pehlivanlar yılı oldu.
Edirne Belediyesi tarafından organize edilen Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne katılmak isteyen pehlivanlar için tartı ve kayıt işlemleri dün sabah Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda başladı. İlk 24 saatte 1349 pehlivanın Kırkpınar'a kaydı yapılırken bugün tamamlanan kayıtlarda bu sayı 2 bin 228'e çıktı. Kilo ve yaşlarına göre ayrılan Minik-1 kategorisine 133, Minik-2'de 138, Teşvik-1'de 158, Teşvik-2'de 169, Tozkoparan'da 185, Ayak Boyu'nda 231, Deste Küçük'te 224, Deste Orta'da 151, Deste Büyük'te 97, Küçük Orta Küçük'te 328, Küçük Orta Büyük'te 148, Büyük Orta'da 134, Başaltı kategorisinde 75 ve Başpehlivanlık için de 57 pehlivan kayıt yaptırdı.
TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
Kırkpınar'ın geçen yılki güreşlerine 2 bin 199 pehlivan kayıt yaptırarak rekor kırılmıştı. Bu yıl rekor 2 bin 228 kayıtla geçilerek tüm zamanların Kırkpınar'a en fazla pehlivan katılan yılı oldu.

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