Kırkpınar güreşlerinde ikinci gün heyecanı başladı

Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,()



TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün müsabakaları başlarken, başpehlivanlar ilk tur kuraları için ilk kez çayıra çıkacak.

Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ikinci gün heyecanı bu sabah 09.30'da Sarayiçi Er Meydanı'nda başladı. Başpehlivanlık dışındaki 13 boyda dün başlayan güreşlere devam edilirken, 30 dereceyi bulan sıcak hava nedeniyle pehlivanlar güreş tutarken güçlük çekti. Az sayıdaki güreş severin takip ettiği güreşlerde özellikle küçük ve orta boylardaki mücadeleler ilgiyle izlendi.

Davul ve zurnaların eşlik ettiği ikinci gün güreşlerinde 2228 pehlivandan ve baş kategorisinde yer alan 57 başpehlivan çayıra çıkarak ilk kez güreşe başlayacak. Başpehlivanların güreşi yarı final mücadelesine kadar sürecek. Yarı final ve devamı ise yarın yapılacak. Başpehlivanlar rakiplerini kura ile belirleyecek. UNESCO'nun somut olmayan kültür mirası listesinde yer alan ve üç gün süren Kırkpınar güreşlerinde toplam 2 ton zeytinyağı ile pehlivanların gözlerini silebilmesi için 5 bin adet salaşpur bezi kullanılacak. Edirne'de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yerli ve yabancı 450'ye yakın basın mensubu takip ediyor.

Başpehlivanlık kategorisinde ilk kuralar Sarayiçi Er Meydanı'nda saat 12.00'da çekilecek. 57 başpehlivandan biri bay olarak turu çekecek, diğer pehlivanlar ise kendi aralarında çektikleri kuralar ile rakiplerini belirleyecek. Bu yıl başpehlivanlık kategorisine Ünal Karaman, İsmail Erkal, Emre Erkal, Kürşat Şevki Korkmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, İsmail Koç, Hüseyin Demir, Hüseyin İyican, Serhat Gökmen, Hasan Tuna, Onur Şenel, Salih Dorum, Şaban Yılmaz, Onur Balcı, Ahmet Selbest, Hüseyin Gümüşalan, Gökhan Arıcı, Kaan Kaya, Orhan Okulu, Hakan Çalışır, Ali Gökçen, Mecit Yıldırım, Ali Yanatma, Abdullah Güngör, Serkan Serttürk, Arif Akın, Ramazan Bircan, Hamza Köseoğlu, Ahmet Kavakçı, Semih Turgut, Osman Aynur, Şahali Kurt, Okan Acar, Fatih Koyuncu, İsmail Güzel, Salih Erinç, Recep Taslak, Hasan Zeybek, Osman Özgün, Erkan Ertan, Ali Altun, Ali Rıza Kaya, Ali Güngör Ekin, İbrahim Çoraman, Hasan Cengiz, Süleyman Aykırı, Mustafa Kemal Karaboğa, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Fatih Çakıroğlu, Fatih Atlı, Turhan Balaban, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Serhat Balcı, Nedim Gürel ile Recep Kara kayıt yaptırdı.

657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanabileceği düşünülen Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Recep Kara ve Osman Aynur güreş severler tarafında favoriler arasında gösterildi.

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