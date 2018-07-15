Kırkpınar'da finalin adı: Şaban Yılmaz, Orhan Okulu

Engin ÖZMEN/EDİRNE,()-

Edirne'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yarı finalinde Ali Gürbüz kendi oyunuyla açık düşerek Şaban Yılmaz'a kaybederken, Orhan Okulu altın puanla rakibi Serhat Balcı'yı yenerek finale yükseldi. Şaban Yılmaz ve Orhan Okulu altın kemerin sahibi olabilmek için finalde güreş tutacak.

657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri, başpehlivanlık güreşlerinde yarı finale yükselen Ali Gürbüz, kura çekiminde Şaban Yılmaz'ın rakibi oldu. Başpehlivan Orhan Okulu ise Serhat Balcı ile eşleşti. Yağlanan pehlivanlar cazgırların manileriyle tanıtıldıktan sonra peşrevleriyle tribünleri selamladı. Ali Gürbüz ile Şaban Yılmaz arasındaki müsabaka da tartışmalı bir pozisyona sahne oldu. Ali Gürbüz atak yaparken kendi oyunu açık düştü. Bunun üzerine Şaban Yılmaz büyük sevinç yaşayarak Er Meydanı'ndan ayrıldı. Hakemlerin Er Meydanı'na dönmesini anons ederken, VAR sistemi ile görüntüler yeniden incelendi. Hakem kule heyeti incelemenin ardından Şaban Yılmaz'ı galip ilan etti ve anons etti. Şaban Yılmaz ve ekibi büyük sevinç yaşarken, Ali Gürbüz ise uzun süre şaşkınlığını gizleyemedi. Hakem kule heyetine yapılan itirazlarda sonucu değiştirmedi ve başpehlivanlığın en büyük favorileri arasında gösterilen Ali Gürbüz Kırkpınar'a yarı finalde veda etti. 2005 yılında başpehlivanlık kazanan Şaban Yılmaz ise 'sürpriz' bir şekilde finale yükseldi.

OKULU ALTIN PUANLA FİNALİST OLDU

Orhan Okulu ile Serhat Balcı arasında yarı final mücadelesinde ise normal sürede yenişme sağlanmadı. İlk 30 dakikalık sürenin ardından güreşte puanlama bölümüne geçildi. On dakikalık puanlamada da sonuç değişmeyince altın puan bölümüne geçildi. Güreşin tamamında daha etkili olan Orhan Okulu yaptığı atakla rakibinin arkasına geçip puan aldı ve finale adını yazdırdı.

657'nci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde finalin adı Şaban Yılmaz ve Orhan Okulu oldu. İki pehlivanda altın kemeri alabilmek için finalde güreş tutacak.

ER MEYDANI'NDA DEV TÜRK BAYRAĞI

Güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nda başpehlivanlık yarı final güreşlerinin ardından hakemler, cazgırlar ve görevlilerin yer aldığı kortej dev Türk bayrağı açarak Onuncu Yıl Marşı eşliğinde tribünleri dolaştı. Protokol üyeleri de ellerinde Türk bayraklarıyla bayağı ayakta selamladı. Görevliler dev Türk bayrağının ardından 'Kalbimizle duamızla Mehmetçiğimizin yanındayız' yazılı pankart taşıdı. Kırkpınar'ın efsane cazgırları 15 Temmuz darbe girişimi vurgusu yaparak 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

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