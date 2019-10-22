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Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz: Üzerimdeki baskıyı attım, daha rahatım
Edirne’de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son başpehlivanı Ali Gürbüz, doping cezasının ardından ilk kez altın kemeri almasıyla üzerindeki baskıyı attığını ve artık daha rahat olduğunu belirterek, "İnşallah 3 yıl...
SPOR 22.10.2019, 13:23
Edirne’de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin son başpehlivanı Ali Gürbüz, doping cezasının ardından ilk kez altın kemeri almasıyla üzerindeki baskıyı attığını ve artık daha rahat olduğunu belirterek, "İnşallah 3 yıl üst üste başpehlivan olup, altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum" dedi.
Geçen Temmuz ayında düzenlenen 658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek başpehlivan olan Ali Gürbüz, bir televizyon programı çekimi için Edirne’ye geldi. Gürbüz, Kırkpınar ve yöre güreşlerinde sezonu çok başarılı bir şekilde kapattığını ifade ederek, artık gelecek sezona odaklandığını belirtti. Ali Gürbüz, "Bu sene 2019’da tekrardan Kırkpınar başpehlivanı oldum. Güzel bir duyguydu. Ondan sonra Kurtdere güreşleri, Elmalı güreşleri oldu. Orada da birinciliğimi sürdürdüm. Sezonu da çok iyi bir şekilde kapattım. Artık önümüzdeki sezona hazırlanıyoruz. Önümüzdeki sezonu da artık kaldığımız yerden devam ettirip, Kırkpınar’ı, Elmalı’yı, Kurtdere’yi bütün büyük güreşleri tekrardan almak hedefim" dedi.
Doping cezasından sonra ilk kez altın kemeri almasıyla üzerindeki baskıyı da attığının altını çizen Gürbüz, "Cezadan sonra ilk kez kemeri aldığımda üzerimdeki baskıyı da attım ve çok değerliydi benim için. Şimdi daha rahatım. İnşallah 3 yıl üst üste başpehlivan olup, altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum. İnşallah nasibimizde varsa yaşarız" diye konuştu.
Geçen Temmuz ayında düzenlenen 658’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek başpehlivan olan Ali Gürbüz, bir televizyon programı çekimi için Edirne’ye geldi. Gürbüz, Kırkpınar ve yöre güreşlerinde sezonu çok başarılı bir şekilde kapattığını ifade ederek, artık gelecek sezona odaklandığını belirtti. Ali Gürbüz, "Bu sene 2019’da tekrardan Kırkpınar başpehlivanı oldum. Güzel bir duyguydu. Ondan sonra Kurtdere güreşleri, Elmalı güreşleri oldu. Orada da birinciliğimi sürdürdüm. Sezonu da çok iyi bir şekilde kapattım. Artık önümüzdeki sezona hazırlanıyoruz. Önümüzdeki sezonu da artık kaldığımız yerden devam ettirip, Kırkpınar’ı, Elmalı’yı, Kurtdere’yi bütün büyük güreşleri tekrardan almak hedefim" dedi.
Doping cezasından sonra ilk kez altın kemeri almasıyla üzerindeki baskıyı da attığının altını çizen Gürbüz, "Cezadan sonra ilk kez kemeri aldığımda üzerimdeki baskıyı da attım ve çok değerliydi benim için. Şimdi daha rahatım. İnşallah 3 yıl üst üste başpehlivan olup, altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyorum. İnşallah nasibimizde varsa yaşarız" diye konuştu.
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