Kırkpınar'a rekor katılım bekleniyor

EDİRNE () - 657'nci kez düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılacak pehlivanlar kayıtlarını yaptırmaya başladı.

Edirne'de Er Meydanı Kırkpınar cuma gününden itibaren pehlivanların kırın kırana güreşlerine sahne olacak. Er Meydanı'na çıkacak pehlivanlar bugün kayıtlarını yaptırmaya başladı. Pehlivanlar, Kırkpınar Er Meydanı'nda 3 gün boyunca 14 ayrı boyda mücadele edecek. Dünyanın en eski spor organizasyonu olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Er Meydanı'nda mücadele etmek isteyen pehlivanlar sabah saatlerinden itibaren kayıt yaptırmak için Mimar Sinan Spor Salonu'na geldi. Kayıt işlemleri sırasında ilk olarak tartılan pehlivanlar, kilolarına göre güreşecekleri boylara ayrıldı. Kaydın ardından güreşçilerin, kura ile güreşecekleri boylardaki rakipleri belirlendi.

Pehlivanlar; Başpehlivan, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Deste Büyük Boy, Deste Orta Boy, Deste Küçük Boy, Ayak Boyu, Tozkoparan, Teşvik 2, Teşvik 1, Minik 2 ve Minik 1 kategorilerinde cuma günü saat 09.30'da Sarayiçi Er Meydanı'nda güreşmeye başlayacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki kayıt işlemlerinin ilk gününde yoğun katılımın olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl kırılan tüm zamanların pehlivan kayıt rekoru olan 2 bin 199 sayısının bu yıl egale edilerek yeni bir rekor kırılabileceğini ifade eden Gürkan, "Şu anda katılımın oldukça iyi olduğunu öğrendim. Bu yıl katılan pehlivan sayısında yeni bir rekor daha kırabiliriz. Ben şimdiden Kırkpınar Er Meydanı'nda mücadele edecek olan tüm pehlivanlara başarılar diliyorum. Keyifli, seyrine doyum olmayan güreşler seyretmek isteyen tüm güreş severleri de Sarayiçi Er Meydanı'na davet ediyorum" dedi.

"ÜST BOYLARDA GÜREŞÇİ SAYISI ARTIRILDI"

Türkiye Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Komitesi (MHK) Başkanı Mehmet Yılmaz, güreşlerde toplam 101 hakemle görevlerinin başında olacaklarını belirterek tüm pehlivanlara başarılar diledi. Yılmaz, bu yıl alt boylarda oldukça fazla yığılmaya yaşandığını, bu nedenle üst boylara çok sayıda güreşçi aktarımı yaptıklarını belirterek, "Bu sene Küçük Orta Küçük Boy'dan 64 kişiyi Küçük Orta Büyük Boy'a alacağız. Küçük Orta Büyük Boy'dan 32 kişiyi Büyük Orta'ya alacağız, Büyük Orta'dan da 16 kişiyi Başaltı'ya alacağız inşallah. Bunu yapmamızın nedeni alt boylarda çok yığılma var. Bu yığılmayı bu şekilde giderip üst boylarda da rekabeti artırmak istiyoruz. Bu sene Başaltı'yı 100'e yakın pehlivana çıkartmak istiyoruz. Bunların nedeni hem rekabet olması, hem de daha iyi güreşler izlemesi seyircinin. Böyle bir karar aldık bu sene, umarım hayırlı olur" diye konuştu.

"BU YIL DA REKOR BEKLENİYOR"

Bu yıl geçtiğimiz yılın güreşçi sayısı rekorunun kırılmasını beklediklerini de sözlerine ekleyen Yılmaz, "Bu yıl 2200 civarında pehlivan bekliyoruz. Bu yıl yeni bir rekor olacaktır pehlivan katılımında. Dolayısıyla yığılma da olduğu için az önce söylediğim önlemleri alarak güreşlerimizi başlatacağız bu yıl. Bu yıl başpehlivanlıkta 59 kayıtlı güreşçi var. Normalde 60'tı ama Ekrem Yavuz başpehlivanımız 40 yaş sınırını doldurduğu için artık Kırkpınar'da güreşemeyecek. Biliyorsunuz altın kemeri alan pehlivan 45'e kadar güreşiyor, alamayan ise 40 yaşından sonra 16'ya kalırsa Edirne'de devam ediyor. Kalamazsa Edirne'de güreş hayatı bitiyor, diğer yöresel güreşlerde 45'e kadar güreşiyor" dedi.

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