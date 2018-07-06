Kırkpınar'a rekor katılım bekleniyor

EDİRNE,()

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde güreşecek pehlivanlarla ilgili rekor bir katılım beklediklerini açıkladı.

Edirne Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olağan toplantısı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın başkanlığında toplandı. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, 657 yıllık gelenek olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni düzenlemenin mutluluğunu, onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Kırkpınar için tüm hazırlıkların tamamlandığını ve tüm tedbirlerin de alındığını ifade eden Gürkan, 9 Temmuz Pazartesi günü, saat 18.00’de başlayacak olan açılış törenine meclis üyelerini ve Edirne halkını davet etti. Gürkan, yağlı güreşlerin 13 Temmuz Cuma günü, Sarayiçi Er Meydanı’nda başlayacağını belirterek, “Tarihi geleneği, Türk’ün ata sporunu yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu yıl yine pehlivan katılımında rekor beklediklerini belirten Gürkan, "Her yıl kendi rekorumuzu kırdık. Geçtiğimiz yıl 2 bin 199 pehlivan kayıt yaptırmıştı. Bu yıl bu sayının yukarı çıkması muhtemel” diye konuştu.

101 HAKEM GÖREV YAPACAK

Öte yandan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Er Meydanı’nda görev yapacak olan hakemlerin listesi belli oldu. 657'nci Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 101 hakem görev yapacak. 101 hakemden 26’sı ise Türkiye Güreş Federasyonu tarafından kule hakemi olarak görevlendirildi. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından görevlendirilen hakemlerden 26’sı ise kule hakemi olarak er meydanında görev yapacak.

Kule Hakemliğinde görevli hakemlerin isimleri şöyle: “Mehmet Yılmaz, Tevfik Korkmaz, Sezgin Yüksel, Mükerrem Kıyı, Erol Yıldırım, Tufan Topuz, Baki Sudakap, Kenan Şimşek, Sadullah Tanrıkulu, Cevat Gündoğdu, Hüseyin Çetin, İnanç Güçlü, Gürcan Yiğiter, Salih Şahin, Kani Karadeniz, Mustafa Demirkıran, Davut Arslan, Mehmet Atmaca, Savaş Baş, Sait Temiz, Raşit Ataş, Nizamettin Akbaş, Bekir Seçim, Sebahattin Kangal, Nahil Kurt, Fikret Ersoy, Ziya Ünlü”

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